Trail des abeilles Saint-Faust, samedi 16 mars 2024.

Trail des abeilles Saint-Faust Pyrénées-Atlantiques

L’association des parents d’élèves du RPI Aubertin/Saint-Faust organise le samedi 16 Mars le Trail des Abeilles. Les amateurs de trail auront l’embarras du choix parmi trois épreuves, dont une nocturne et semi nocturne.

Rando de 7.5km à 14.5km

Trail: 7.5/14.5 et 21 km

Trail nocturne de 14.5km

Course des enfants

Animations: concerts, buvette, grillades….. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 08:00:00

fin : 2024-03-16

Salle Polyvalente

Saint-Faust 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lagaspe.president@gmail.com

L’événement Trail des abeilles Saint-Faust a été mis à jour le 2024-02-05 par OT Pau