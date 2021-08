Trail des 7 monts Septmoncel les Molunes, 8 octobre 2021, Septmoncel les Molunes.

Trail des 7 monts 2021-10-08 – 2021-10-08

Septmoncel les Molunes Jura Septmoncel les Molunes

Trail des 7 monts

Le dimanche 10 octobre 2021 à Septmoncel.

Trail nature en moyenne montagne avec de beaux sentiers relativement techniques, dans une ambiance très conviviale et qui a la prétention cette année de revenir à l’essence même du trail : l’auto-suffisance !

Un panel de parcours pour tous les goûts et tous les niveaux, traileurs, coureurs, marcheurs, fait découvrir ce Haut Jura qui n’a rien d’une « petite montagne ».

Parcours :

Le trail de 34 km pour traileurs aguerris est un cocktail de sentiers, descentes techniques, montées sèches aboutissant à de merveilleux panoramas auréolés de couleurs automnales. On y découvre de nombreux belvédères : Le passage vers l’emblématique Chapeau de Gendarme, La Montée et le belvédère des Grès, la Pointe de la Roche et sa vue sur la vallée de Saint Claude, les gorges du Flumen après la descente technique des lacets de Septmoncel, la montée de 700D+ au belvédère de Roche Blanche, les Platières et sa vue sur la Haute Chaîne des Monts Jura, la descente sur Septmoncel par le Belvédère de la Luette…

L’Enjambée de 15 km avec une belle montée initiale, rejoint la portion plus roulante du 34 km sur le plateau des Molunes.

Le Sprint trail de 9 km avec montées et descentes moins techniques s’adresse à ceux qui veulent découvrir l’essence du trail.

Les marches nordiques et randonnées sont proposées sur les parcours de 9 ou de 15 km au choix des participants.

Inscription : https://inscriptions-taktik-sport.com/trailseptmonts/select_competition

Voir le site https://sites.google.com/site/7monts/Home pour plus de renseignements.

(Attention les tarifs sont majorés pour les inscriptions tardives)

les7monts@hotmail.fr https://sites.google.com/site/7monts/Home

