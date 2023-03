Trail des 6 collines Complexe sportif Raymond Martin Cabriès Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Trail des 6 collines 690 avenue Raymond Martin Complexe sportif Raymond Martin Cabriès Bouches-du-Rhône

2023-03-12

2023-03-12 08:00:00 08:00:00 – 2023-03-12 14:00:00 14:00:00

Bouches-du-Rhône Seul ou entre amis, c’est l’occasion pour tous les amateurs de courses à pieds de découvrir ou redécouvrir les massifs de la région sous un nouvel angle à travers des tracés pour tous les niveaux et tous les types de coureurs.

Que vous soyez passionné ou amateur, compétiteur ou là pour le fun, vous pouvez être sûr que vous y trouverez votre compte.



● 20km et 14km départ à 10h ( à partir de 2005 : junior)

● 8km et marche 8 km départ à 10h05 (à partir de 2007 : cadet)



// Horaires de retrait de dossard et inscription sur place //

● Le samedi 15h – 17h

● Avant la course 7h45 – 9h30 Le trail des 6 collines revient pour une 17e édition. Organisée par l’Olympique Cabriès-Calas et avec le soutien de la commune de Cabriès. com.occomnisports@gmail.com +33 7 85 21 28 76 https://www.occ-omnisports.com/ Complexe sportif Raymond Martin 690 avenue Raymond Martin Cabriès

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

