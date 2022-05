Trail des 6 Burons Riom-ès-Montagnes Catégories d’évènement: Cantal

Riom-ès-Montagnes

Trail des 6 Burons, 27 août 2022, Riom-ès-Montagnes. Trail des 6 Burons Riom-ès-Montagnes

2022-08-27 07:00:00 07:00:00 – 2022-08-27 18:00:00 18:00:00

Riom-ès-Montagnes 15400 L’Association Vie et Montagne annonce son 7ème trail des 6 Burons, course de pleine nature. +33 6 78 17 53 73 http://www.trail6burons.com/ Riom-ès-Montagnes

