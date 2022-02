TRAIL DES 4 VENTS Ramonchamp Ramonchamp Catégories d’évènement: Ramonchamp

TRAIL DES 4 VENTS Ramonchamp, 6 mars 2022, Ramonchamp. TRAIL DES 4 VENTS Salle des sports 5 rue des écoles Ramonchamp

2022-03-06 09:00:00 09:00:00 – 2022-03-06 Salle des sports 5 rue des écoles

Ramonchamp Vosges Trail des 4 vents organisé par le Club Athlétique de la Haute Moselle (CAHM). Au programme : 2 distances ; 30 km départ à 9h00 et 14 km départ à 10h30.

Départ devant la salle des sports et arrivée à l’intérieur de la salle. Venez découvrir les magnifiques paysages de la vallée de la Haute Moselle.

Inscriptions sur le-sportif http://bit.ly/2OiQtEq cahm.rupt88@gmail.com https://www.facebook.com/CAHM.88/ CAHM

