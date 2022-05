TRAIL DES 3 FORTS Le Portel Le Portel Catégorie d’évènement: Le Portel

TRAIL DES 3 FORTS Le Portel, 24 septembre 2022, Le Portel.

2022-09-24 – 2022-09-24

Le Portel 62480 Le Portel Le T3F, pour Trail des 3 Forts, est une course de trail sur la Côte d’Opale. Sous le signe de la convivialité, le T3F a été créé par des passionnés pour des passionnés. Au départ du Portel et jusqu’aux dunes d’Ecault, il vous emmènera sur les chemins côtiers d’Alprecht, les sentiers escarpés des falaises et vous donnera à voir les magnifiques paysages de notre littoral.

Avec, finish exceptionnel, l’arrivée dans la salle du chaudron du Portel ! 4 courses et une randonnée :

– 42 km

– 30 km

– 20 km

– 10 km

