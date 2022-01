Trail des 3 châteaux Le Creusot, 5 mars 2022, Le Creusot.

Trail des 3 châteaux Rue Jules Guesde Château de la Verrerie Le Creusot

2022-03-05 – 2022-03-05 Rue Jules Guesde Château de la Verrerie

Le Creusot Saône-et-Loire Le Creusot

EUR 15 75 Pour sa 20ème édition, l’EALC met les petits plats dans les grands.

Il y en aura pour tout le monde, des débutants qui veulent découvrir le Trail jusqu’aux confirmés qui iront se frotter à un Ultra Trail de 80km.

La convivialité, le dépassement de soi et le partage sont les maîtres mots du Trail des 3 Châteaux qui chaque année emmène de plus en plus de coureurs découvrir la région creusotine. Cette année la grande nouveauté sera le Massif de la Certenue sur le parcours de 80 km.

fmeunier@neuf.fr http://ealecreusot.fr/trail-des-3-chateaux/

