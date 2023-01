Trail des 2 Roches Vergisson, 25 juin 2023, Vergisson Vergisson.

Trail des 2 Roches

2023-06-25 07:30:00 – 2023-06-25 16:00:00

Nouvelle édition du T2R Trail des 2 Roches.

Au programme, 3 parcours :

– T2R 16 km, 650 m d+

Un parcours de 16 km / 650m d+ pour ceux qui veulent s’initier au plaisir de la course en pleine nature, ou bien pour ceux qui veulent lâcher les chevaux sur un terrain varié et relativement roulant. Accessible au plus grand nombre, il vous permettra de découvrir les paysages du Mâconnais en gravissant les 2 Roches de Solutré et de Vergisson. Course UTMB® World Series Qualifier 20 km.

– T2R 26 km, 1060 m d+

Avec ce parcours de 26 km / 1060m d+, un cap est franchi…avec l’ajout de barrières horaires, vous entrez dans le monde du Trail. Course UTMB® World Series Qualifier 20 km.

– T2R 44 km, 1810 m d+

Le parcours de 44 km / 1810m d+ est réservé aux personnes entrainées et à celles qui veulent relever un véritable défi. Entre les Monts du Mâconnais et les Monts du Beaujolais, ce tour vous fera découvrir la diversité des paysages de notre région. Course UTMB® World Series Qualifier 50 km.

https://macon.ffcam.fr/t2r-trail-des-2-roches.html

