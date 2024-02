Trail « Del Tuc al Riu » à Saint-Chamarand 6ème Édition Saint-Chamarand, dimanche 26 mai 2024.

Venez découvrir nos paysages en sillonnant nos collines jusqu’à notre rivière.

Épreuve individuelle chronométrée avec classement à l’arrivée en semi-autosuffisance. Sur le parcours, des ravitaillements seront approvisionnés en boissons et nourriture. Il sera possible de procéder au remplissage des bidons ou poches à eau.

À partir de 8h30 accueil des concurrents

9h00 départ trail 25 km

9h30 départ trail 13,5 km et randonnée 9 km

10h00 départ trail 9 km

12h00 courses enfants

Pour vous inscrire https://callesjoris.wixsite.com/trailstchamarand

Inscription sur place le jour de la course possible dans la limite des places disponibles * supplément 2€9 EUR.

Début : 2024-05-26 08:30:00

fin : 2024-05-26

Place du Château

Saint-Chamarand 46310 Lot Occitanie cfstcha@hotmail.com

