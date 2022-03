Trail de Tanlay Raidlight Tanlay, 11 septembre 2022, Tanlay.

Trail de Tanlay Raidlight Tanlay

2022-09-11 06:00:00 – 2022-09-11 17:00:00

Tanlay Yonne Tanlay Yonne

EUR 12 32 Avant d’entendre parler de Tanlay pour son Trail, la première chose à laquelle vous pensiez, c’est son Château Renaissance qui a servi de décor à la « mythique Angèlique Marquise des Anges ! » Désormais, il faut compter avec son trail !

Au programme : un trail long label régional 68 km (7h), une course nature 13km (11h), course jeune : inscriptions en ligne et randonnée.

trailtanlay@gmail.com http://trailtanlay.fr/

Avant d’entendre parler de Tanlay pour son Trail, la première chose à laquelle vous pensiez, c’est son Château Renaissance qui a servi de décor à la « mythique Angèlique Marquise des Anges ! » Désormais, il faut compter avec son trail !

Au programme : un trail long label régional 68 km (7h), une course nature 13km (11h), course jeune : inscriptions en ligne et randonnée.

Tanlay

dernière mise à jour : 2022-03-21 par