Trail de Saint-Gobain

2022-09-04 – 2022-09-04

5 5 25 Rendez-vous le dimanche 4 septembre à 9h00 au stade de Saint-Gobain pour le trail de Saint-Gobain.

La Confrérie vous a concocté deux beaux parcours :

– « Les Baudets » parcours de 16 kilomètres et environ 300m de dénivelé au cœur de la forêt, sur un joli tracé vallonné et accessible au plus grand nombre, garanti 100 % forêt !

– “Les Abbayes” avec ses 35 km, environ 900m de dénivelé et quelques sections plus techniques, qui vous feront explorer la forêt de Saint-Gobain, ses ruines et ses sites chargés d’histoire.

Le tout avec quelques belles grimpettes qui piquent et de jolies descentes à dévaler… ou pas !

Repas offert à tous les participants.

Ouverture des inscriptions très prochainement sur Adeorun : https://trail-saint-gobain.adeorun.com/

