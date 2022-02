Trail de Rostrenn Rostrenen Rostrenen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Rostrenen

Trail de Rostrenn Rostrenen, 27 mars 2022, Rostrenen. Trail de Rostrenn salle Guillaume Caroff Imp. vinogen ar feunten Rostrenen

2022-03-27 10:00:00 – 2022-03-27 salle Guillaume Caroff Imp. vinogen ar feunten

Rostrenen Côtes d’Armor Rostrenen L’Office Municipal des Sports de Rostrenen organise son “Trail de Rostrenn”. Circuit de 12 km. Départ et arrivée à la salle des fêtes de Rostrenen.

La boucle empruntera des chemins de randonnées, la forêt,… avec un ravitaillement à mi-circuit. Course à pieds : départ à 10 h

Randonnée 8 km : départ à 10h15

Courses enfants à partir de 10h Inscription en ligne recommandée sur klikego.com

Tarifs : 7 € jusqu’au samedi 26 mars ou 9€ sur place.

Rens. : 07 60 89 19 76 Org. Office Municipal des Sports de Rostrenen salle Guillaume Caroff Imp. vinogen ar feunten Rostrenen

dernière mise à jour : 2022-02-24

