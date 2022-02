Trail de Nuces Valady Valady ValadyValady Catégories d’évènement: Aveyron

2022-03-20 – 2022-03-20

Valady Aveyron Nuces Valady Aveyron Valady EUR 5 14 Le trail de Nuces vous propose différents parcours :

9h : La Nuçoise tranquille : randonnée – 9 km (+220m / – 220m), 9€, gratuit pour les – de 15 ans.

9h30 : La Grande nuçoise : trail 17 km (+720m / -710m), 14€

10h : La Nuçoise : trail 10 km (+340m / – 340m), 10€

10h30 : La Petite nuçoise : trail 4.5 km (+70m / – 70m) + Cani cross, 5€, gratuit pour les – de 15 ans

11h30 : Courses enfants : 1.4 km (enfants nés de 2007 à 2010) et 700 m (enfants nés à partir de 2011) (+20m / – 10m), gratuit

12h : remise des prix

Trail de Nuces le dimanche 20 mars 2022 en journée, à Nuces.

9h : La Nuçoise tranquille : randonnée – 9 km (+220m / – 220m), 9€, gratuit pour les – de 15 ans.

9h30 : La Grande nuçoise : trail 17 km (+720m / -710m), 14€

10h : La Nuçoise : trail 10 km (+340m / – 340m), 10€

10h30 : La Petite nuçoise : trail 4.5 km (+70m / – 70m) + Cani cross, 5€, gratuit pour les – de 15 ans

11h30 : Courses enfants : 1.4 km (enfants nés de 2007 à 2010) et 700 m (enfants nés à partir de 2011) (+20m / – 10m), gratuit

12h : remise des prix

12h30 : repas chaud, adultes : 13€ et enfants : 6€.

