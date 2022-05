TRAIL DE NOYELLES-SOUS-LENS Noyelles-sous-Lens Noyelles-sous-Lens Catégorie d’évènement: Noyelles-sous-Lens

TRAIL DE NOYELLES-SOUS-LENS Noyelles-sous-Lens, 1 octobre 2022, Noyelles-sous-Lens. TRAIL DE NOYELLES-SOUS-LENS Parc des Boclets Noyelles-sous-Lens

2022-10-01 – 2022-10-01

Parc des Boclets Noyelles-sous-Lens 62221 Noyelles-sous-Lens LE RUNNING CLUB NOYELLOIS ORGANISE LA 7ÈME ÉDITION DU TRAIL NOCTURNE DE NOYELLES SOUS LENS

– 17H00 – Marche Nordique – 8 à 10 km – 2.50 €.

Randonnée – 8 à 10 km – 2.50 €.

– 19H00 – Course contre le temps (enfant) Gratuit (inscription sur place).

– 20H00 – Tarifs inscriptions: trail 10 et 19km limité à 600 participants

Lampe frontale obligatoire. llempereur@noyelles.net +33 6 78 12 09 79 http://runningclubnoyellois.fr/ LE RUNNING CLUB NOYELLOIS ORGANISE LA 7ÈME ÉDITION DU TRAIL NOCTURNE DE NOYELLES SOUS LENS

Lampe frontale obligatoire. Parc des Boclets Noyelles-sous-Lens

