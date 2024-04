Trail de Nantes à Montaigu Nantes Centre et Quartiers Nantes, samedi 28 septembre 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-09-28 04:00 –

Gratuit : non Inscriptions des coureurs à partir du 1er mai 2024 à 8h sur lesrunnersdeladigue.com

5 formats de course – 1800 participants : 103 km – Ultra Castle Tour – départ à 4h du Château des Ducs à Nantes103 km – Relais des Ducs – départ à 4h du Château des Ducs à Nantes – en relais x 2 : 41 km / 62 km 53 km – Trail de la Digue – départ à 11h des Machines de l’Ile à Nantes 35 km – Trail d’Asson – départ à 11h du Château d’Asson à la Boissière de Montaigu 22 km – Trail de la Maine – départ à 14h d’Aigrefeuille sur Maine Arrivées : place de la Mairie à Montaigu-Vendée Organisé par les Runners de la Digue

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000

https://www.lesrunnersdeladigue.com/