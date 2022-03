Trail de Nantes à Montaigu Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Organisé par l’association Les Runners de la Digue, le Trail de Nantes à Montaigu est une des rares courses en ligne dans la Région des Pays de la Loire. Elle propose 3 formats de course parcourant les bords de sèvre et Maine entre la ville de Nantes (44) et la commune de Montaigu-Vendée (85). 3 courses – samedi 24 septembre 2022 : – Ultra Castle Tour (nouveauté 2022) – 103 km – de Nantes à Montaigu :> départ à 4h du matin du Château des Ducs de Bretagne à Nantes – passage par les sentiers de grande randonnée longeant les bords de Sèvre et Maine, traversant différents châteaux (Clisson, Tiffauges, L’Échasserie, La Mazure…)> tarif : 70 € (- 5 € licenciés FFA)- Trail de la Digue (la mythique) – 53 km – de Nantes à Montaigu :> départ à 12h du Château des Ducs de Bretagne à Nantes> tarif : 30 € (- 3 € licenciés FFA) (+5 € navettes au départ de Montaigu) – Trail de la Maine (la populaire) – 22 km – d’Aigrefeuille à Montaigu :> départ à 14h30 de la place des Tanneries à Aigrefeuille sur Maine> tarif : 16 € (- 2 € licenciés FFA) (+3 € navettes au départ de Montaigu) Arrivée pour toutes les courses : Château de Montaigu, place de la mairie à Montaigu. Inscriptions à partir du 1er mai 2022 sur www.lesrunnersdeladigue.com Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes adresse1} Centre-ville Nantes 44000

