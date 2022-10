Trail de Nadau Sost Sost Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

Hautes-Pyrnes Sost Participez à un trail d’hiver solidaire pour l’hôpital des enfants du CHU de Purpan. ! 3 parcours au choix : – départ 9h30 pour le trail 17km – départ 10h00 pour une randonnée pédestre de 8km – départ 10h30 pour le trail de 10km zamuner.karine@orange.fr +33 6 30 60 33 10 Sost

