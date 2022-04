Trail de l’Ours Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Samedi 24 septembre à Chevry. Cross mythique de Chevry (39) qui a vu le jour en 1992, celle-ci n'a plus eu lieu depuis 2001… Après 21 ans d'absence, l'objectif des Traileurs Val'Ô Jura est de faire renaître cette course sous la dénomination du Trail de l'Ours. Au programme : une course SEMI-NOCTURNE. Deux courses pour le prix d'une ! Avec un départ en fin d'après-midi, vous aurez une moitié du parcours de jour, et l'autre de nuit. Deux ambiances pour deux fois plus de fun ! Rando 8 km, Trail 8 km et 18 km Épreuve ouverte à tous : marcheurs et coureurs de tous niveaux.

