Trail de l’Ic Pordic, 3 juillet 2022, Pordic.

Trail de l’Ic Rue Massignon Centre Culturel La Ville Robert Pordic

2022-07-03 09:30:00 – 2022-07-03 12:30:00 Rue Massignon Centre Culturel La Ville Robert

Pordic Côtes d’Armor Pordic

Après de 2 ans d’arrêt lié à la crise sanitaire, reprise de l’événement ”la course de l’Ic et du pont de Percée” sous un nouveau nom ”le trail de l’Ic”.

Organisé par les ”coureurs de l’Ic”.

Nouveaux parcours en boucle sur Pordic et Binic.

2 courses :

– 20 km (réel 20,3 km) départ 9h30

– 10 km (réel 9,74 km) départ 9h45

+33 6 84 54 57 39 http://www.coursedelic.fr/

Après de 2 ans d’arrêt lié à la crise sanitaire, reprise de l’événement ”la course de l’Ic et du pont de Percée” sous un nouveau nom ”le trail de l’Ic”.

Organisé par les ”coureurs de l’Ic”.

Nouveaux parcours en boucle sur Pordic et Binic.

2 courses :

– 20 km (réel 20,3 km) départ 9h30

– 10 km (réel 9,74 km) départ 9h45

Rue Massignon Centre Culturel La Ville Robert Pordic

dernière mise à jour : 2022-04-26 par