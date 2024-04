Trail de l’huître Saint-Léger Riec-sur-Bélon, dimanche 25 août 2024.

Trail de l’huître Saint-Léger Riec-sur-Bélon Finistère

Le Trail de l’Huître est une épreuve de course à pied de type trail se déroulant en quasi-totalité sur des chemins et des sentiers du GR34. Idéale pour les sportifs amateurs qui veulent découvrir le trail sur un parcours de 9 km ou pour les coureurs les plus aguerris sur les parcours des 13km et 26km, techniques et rythmés! Fidèle à ses engagements, le Trail de l’Huître se fera dans un état d’esprit solidaire et de partage puisque les bénéfices seront reversés intégralement à des associations qui oeuvrent auprès des enfants malades ou en situation de handicap.

Trois courses distinctes sont organisées

– Une course de 9 km. Circuit le long du Bélon et en campagne départ à 9h45

– Une course de 13 km. Circuit technique le long du Bélon et en campagne départ à 9h30

– Une course de 26 km. Circuit technique le long du Bélon et en campagne, en passant par Goulet Riec: départ à 9h00

Départ et arrivée des 3 courses à la Chapelle Saint Léger. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-25 09:00:00

fin : 2024-08-25 13:00:00

Saint-Léger Lieu-dit Lannéguy

Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne

