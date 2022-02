Trail de l’huître Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon Catégories d’évènement: Finistère

Riec-sur-Bélon Finistère Riec-sur-Bélon Le Trail de l’huître proposera trois circuits, actuellement en préparation : un premier, de découverte, long de 8 km. Un court d’un kilomètre et un long, de 24 km. Ils feront la part belle aux sentiers en bord du Bélon et aux chemins de campagne riécois. Les bénéfices de l’événement seront reversés à deux associations, Un bouchon Un sourire, et les Ptits Doudous de Pont-Scorff. http://www.klikego.com/ Le Trail de l’huître proposera trois circuits, actuellement en préparation : un premier, de découverte, long de 8 km. Un court d’un kilomètre et un long, de 24 km. Ils feront la part belle aux sentiers en bord du Bélon et aux chemins de campagne riécois. Les bénéfices de l’événement seront reversés à deux associations, Un bouchon Un sourire, et les Ptits Doudous de Pont-Scorff. Riec-sur-Bélon

