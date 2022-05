Trail de l’Etendard – 9° édition Le Bourg-d’Oisans Le Bourg-d'Oisans Catégories d’évènement: Isère

Le Bourg-d’Oisans Isère Le Bourg-d’Oisans LA traversée du massif des Grandes Rousses depuis Bourg-d’Oisans ou St Sorlin, en passant au pied du Glacier de l’Etendard. Vous aimez les lacs ? Vous passerez à proximité de 12 lacs remarquables et une boucle passant au pied du Pic de l’Etendard traildeletendard@outlook.fr http://www.traildeletendard.com/ Le Bourg-d’Oisans

