Trail de l'Estuaire de la Dives Cabourg, 8 mai 2022, Cabourg.

Trail de l’Estuaire de la Dives Promenade Marcel Proust Départ plage de Cabourg face à Sweet Home Cabourg

2022-05-08 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-08 Promenade Marcel Proust Départ plage de Cabourg face à Sweet Home

Cabourg Calvados

Avis aux sportifs, le plus grand trail de la côte fleurie est de retour ! Trois parcours vous sont proposés: la randonnée des 100 marches (14km sans classement), le trail des 100 marches (14km), et enfin le trail de la Corniche (28km) pour les plus courageux.

Début des inscriptions en ligne dès le 18 février 12h.

Retrait des dossards le samedi 7 mai de 15h à 18h30 sous les Halles médiévales de Dives-sur-mer et le dimanche 8 mai de7h à 9h place de la gare à Houlgate.

edac.trail@gmail.com https://www.trail-edac.com/

Promenade Marcel Proust Départ plage de Cabourg face à Sweet Home Cabourg

