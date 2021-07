Trail de l’Estran Plouguiel, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Plouguiel.

Trail de l’Estran 2021-09-19 – 2021-09-19

Plouguiel Côtes d’Armor

L’estran, c’est l’espace recouvert par la mer à marée haute… et laissé libre, à marée basse, pour la découverte à pied aux plus grands coefficients de marée.

Attention, la mer bouge et remonte vite, mais rassurez-vous, pour « à travers l’Estran », elle nous laisse le temps de faire ce que les coureurs n’oseraient pas faire seuls.

Différentes épreuves et randonnées pédestres pour les marcheurs. Informations complémentaires à venir.

+33 6 32 51 77 30 http://www.estran.org/

L’estran, c’est l’espace recouvert par la mer à marée haute… et laissé libre, à marée basse, pour la découverte à pied aux plus grands coefficients de marée.

Attention, la mer bouge et remonte vite, mais rassurez-vous, pour « à travers l’Estran », elle nous laisse le temps de faire ce que les coureurs n’oseraient pas faire seuls.

Différentes épreuves et randonnées pédestres pour les marcheurs. Informations complémentaires à venir.

dernière mise à jour : 2020-09-10 par