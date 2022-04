TRAIL DE L’ESTABEL Cabrières, 21 mai 2022, Cabrières.

TRAIL DE L’ESTABEL Cabrières

2022-05-21 – 2022-05-21

Cabrières Hérault Cabrières

Avec le concours des associations communales, de la Commune de Cabrières, de la Communauté de Communes du Clermontais, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, deux parcours sur des sentiers Œnorando® de 18 km 680 D+ et 8 km 275 D+ attendent les amateurs.

Une Randonnée Pédestre de 7 km et des courses enfants sont également au programme.

Inscriptions : ATS Sport – 04 67 45 41 10

www.ats-sport.com – 20 euros pour les 18 km – 10 euros pour les 8 km et Randonnée- Gratuit pour les enfants

L’association l’Estabel en Fête propose, le samedi 21 mai, le Trail de l’Estabel, parrainé par Antoine Guillon.

+33 4 67 88 91 65 http://www.ats-sport.com/

Avec le concours des associations communales, de la Commune de Cabrières, de la Communauté de Communes du Clermontais, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, deux parcours sur des sentiers Œnorando® de 18 km 680 D+ et 8 km 275 D+ attendent les amateurs.

Une Randonnée Pédestre de 7 km et des courses enfants sont également au programme.

Inscriptions : ATS Sport – 04 67 45 41 10

www.ats-sport.com – 20 euros pour les 18 km – 10 euros pour les 8 km et Randonnée- Gratuit pour les enfants

Cabrières

dernière mise à jour : 2022-03-30 par HERAULT SPORT