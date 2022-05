Trail de l’Elorn La Roche-Maurice La Roche-Maurice Catégories d’évènement: Finistère

La Roche-Maurice Finistère La Roche-Maurice La Roche Sports Nature organise le Trail de l’Elorn, le dimanche 08 Mai 2022 au départ de La Roche Maurice.

2 parcours avec classements vous sont proposés : 11 km et 22 km. larochesportsnature@gmail.com https://www.klikego.com/inscription/trail-de-lelorn-2022/running-course-a-pied/1489871901469-5?tab=-1 La Roche Sports Nature organise le Trail de l’Elorn, le dimanche 08 Mai 2022 au départ de La Roche Maurice.

