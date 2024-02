Trail de l’Élan Capianais Édition 2024 Parking près du terrain de pétanque Capian, dimanche 17 mars 2024.

Venez participer au trail de l’Élan Capianais, le dimanche 17 mars 2024, et découvrez un condensé de nos meilleurs passages réunis sur trois formats. Que vous soyez coureur ou randonneur, vous trouverez votre bonheur parmi les trois parcours proposés un trail de 21 km, un trail de 10 km ou une randonnée de 10 km. Tous les parcours sont en autonomie. À l’arrivée, vous pourrez profiter d’une restauration sur place (n’oubliez pas votre gobelet.). Les inscriptions se font sur Internet (protiming.fr) et sur place le samedi 16 mars de 16h30 à 19h à la salle des fêtes de Capian et le dimanche à partir de 7 h 30 au niveau du départ de la course (qui se fera au niveau du parking près du terrain de pétanque). EUR.

Parking près du terrain de pétanque 13 Chemin de Lavergne

Capian 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@elan-capianais.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 09:00:00

fin : 2024-03-17



