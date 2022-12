Trail de l’Aubisque Laruns Laruns Catégories d’évènement: Laruns

Pyrénées-Atlantiques EUR 18 18 7ème édition du Trail de l’Aubisque en marge de la dernière étape du Challenge d’Ossau.

Ralliez Laruns au col d’Aubisque par la Montagne Verte, les crêtes d’Andreilhs et le col de la Cure !

Trail court de 14km avec 1500m de dénivelé positif.

Inscription 18€ / personne certificat médical ou licence obligatoire.

