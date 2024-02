Trail de l’Arriu Stade de foot Carresse-Cassaber, dimanche 17 mars 2024.

Trail de l’Arriu Stade de foot Carresse-Cassaber Pyrénées-Atlantiques

Cette manifestation est composée de trois parcours 13kms, 17kms et

une marche loisirs de 9kms ouvert aux Joëlettes se déroulant en majorité sur des

sentiers et bois.

A partir de 8h retrait des dossards et inscriptions de dernière minute.

9h30 Départ de la marche et Joëlettes de 9 kms,

9h45 départ du trail de 17 kms

10h départ du trail de 13 kms.

11h30 départ de la course enfant (5 à 11 ans) de 900 m.

Avis aux sportifs Manon et Jonathan de Pelibat camp (coach sportif et nutrition) seront présents pour encadrer l’échauffement des adultes et des enfants ! Tous les participants pourront également profiter des services d’une ostéopathe ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17

fin : 2024-03-17

Stade de foot Rue Darré Biar

Carresse-Cassaber 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine traildelarriu@hotmail.com

L’événement Trail de l’Arriu Carresse-Cassaber a été mis à jour le 2024-02-23 par OT Béarn des Gaves