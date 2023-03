Trail de l’Argence Argences en AubracArgences en Aubrac Office de Tourisme en Aubrac Catégories d’Évènement: Argences en Aubrac Argences en Aubrac

Aveyron

Trail de l’Argence, 1 juillet 2023, Argences en AubracArgences en Aubrac Office de Tourisme en Aubrac . Trail de l’Argence Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac Aveyron Argences en Aubrac

2023-07-01 – 2023-07-01 Argences en Aubrac

Aveyron Argences en Aubrac Aveyron Place des Tilleuls Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac Départ au plan d’eau

Le petit plus : La course gratuite de 1 km pour les enfants.

Distance : 20 km (dont 10 km chronométrés) ou 10 km (dont 4 km chronométrés)

Dénivelé + : 400 m (parcours de 20 km) ou 250 m (parcours de 10 km) Le trail de l’Argence est une course dédiée à la découverte du territoire de l’Argence. Il s’agit d’un trail chronométré uniquement sur certaines portions du parcours. Entre ces portions, libre à vous de courir, marcher ou attendre vos amis https://traildelargence.wixsite.com/argence Office de Tourisme en Aubrac

Argences en Aubrac Argences en Aubrac

dernière mise à jour : 2023-02-16 par Office de Tourisme en Aubrac

Détails Catégories d’Évènement: Argences en Aubrac Argences en Aubrac, Aveyron Autres Lieu Argences en Aubrac Argences en Aubrac Adresse Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac Aveyron Office de Tourisme en Aubrac Ville Argences en AubracArgences en Aubrac Office de Tourisme en Aubrac Departement Aveyron Lieu Ville Argences en Aubrac Argences en Aubrac

Argences en Aubrac Argences en Aubrac Argences en AubracArgences en Aubrac Office de Tourisme en Aubrac Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argences en aubracargences en aubrac office de tourisme en aubrac /

Trail de l’Argence 2023-07-01 was last modified: by Trail de l’Argence Argences en Aubrac Argences en Aubrac 1 juillet 2023 Argences-en-Aubrac Aveyron Office de Tourisme en Aubrac Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac Aveyron

Argences en AubracArgences en Aubrac Office de Tourisme en Aubrac Aveyron