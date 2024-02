Trail de l’Agglo 5ème édition Montpinçon Saint-Pierre-en-Auge, dimanche 7 avril 2024.

Trail de l’Agglo 5ème édition Montpinçon Saint-Pierre-en-Auge Calvados

Programme

Le départ et l’arrivée sont jugés au même emplacement à proximité de la Halle sur le site du Billot.

Départ du parcours trail de 22km à 9h30

Départ du parcours trail 15 km et de la randonnée nordique 10km à 9h45

Départ de la course jeunes de 5 à 15 ans à 10h.

Trails Inscriptions sur normandiecourseapied.com

Randonnée pédestre et course jeunes Inscriptions sur place

Programme

Le départ et l’arrivée sont jugés au même emplacement à proximité de la Halle sur le site du Billot.

Départ du parcours trail de 22km à 9h30

Départ du parcours trail 15 km et de la randonnée nordique 10km à 9h45

Départ de la course jeunes de 5 à 15 ans à 10h.

Trails Inscriptions sur normandiecourseapied.com

Randonnée pédestre et course jeunes Inscriptions sur place .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 08:00:00

fin : 2024-04-07 13:00:00

Montpinçon L’Oudon

Saint-Pierre-en-Auge 14170 Calvados Normandie

L’événement Trail de l’Agglo 5ème édition Saint-Pierre-en-Auge a été mis à jour le 2024-02-11 par OT CA de Lisieux Normandie