Trail de l’Agglo – 3ème édition Saint-Pierre-en-Auge, 10 avril 2022, Saint-Pierre-en-Auge.

Trail de l’Agglo – 3ème édition Montpinçon L’Oudon Saint-Pierre-en-Auge

2022-04-10 09:30:00 09:30:00 – 2022-04-10 13:00:00 13:00:00 Montpinçon L’Oudon

Saint-Pierre-en-Auge Calvados

Ce Trail s’inscrit dans un projet global de mise en valeur et d’animations du coteau du Billot autour de l’environnement et des activités de pleine nature.

Ce site remarquable au cœur des premières collines du Pays d’Auge est préservé et pris en charge depuis longtemps par les collectivités locales ; il est souvent le lieu d’activités sportives et de randonnées (la Fromagère par exemple).

Vous pourrez profiter des paysages typiques du Pays d’Auge et d’un réseau de chemins exceptionnels qui parfois se méritent, vous faisant passer au sommet des collines, traverser bois vergers et aménagements pastoraux, franchir les ruisseaux, côtoyer les manoirs et maisons à pans de bois, et passer au beau milieu d’exploitations agricoles. Vous n’aurez pas plus de 5 à 10% de route mais ce sont les routes du Pays d’Auge !

La renommée de ce territoire tient aussi à la qualité des produits agricoles ou artisanaux et vous les retrouverez dans les récompenses aux participants (cidre,…).

Différents parcours proposés :

– Trail de 19kms départ, départ à 9h30.

– Marche nordique de 11 kms, départ à 9h45.

– Rando pédestre, départ à 10h00.

Réservation obligatoire. Inscription en ligne sur : klikego.com

Inscription sur place pour la randonnée pédestre

