L'édition 2022 du trail Trail de l'Abondin aura lieu en date du 26 mai 2022 à VAILLY SUR AISNE. Cet événement propose 3 parcours trail : 15km (La Découverte), 26km (L'Ascension) et 9km (L'Initiation), ainsi qu'un parcours randonnée (9,3 km)

+33 6 31 13 59 85
https://trail-abondin.adeorun.com/

