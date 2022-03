Trail de l’Aber Wrac’h Le Folgoët, 2 avril 2022, Le Folgoët.

Trail de l’Aber Wrac’h Le Folgoët

2022-04-02 17:00:00 – 2022-04-03 12:00:00

Le Folgoët Finistère Le Folgoët

Rendez-vous pour la 15ème édition du Trail de l’Aber Wrac’h !

Au programme, un ensemble de courses plus dingues les unes que les autres pour tous les coureurs qui vous réservera quelques surprises :

• Samedi 02 avril

– L’Hermine Trail de 18km, départ à 17h00 à Kernilis pour ce premier circuit en boucle

• Dimanche 03 avril

– L’Extrême Trail pour les plus téméraires, 52km au départ de Guissény à 8h00 et une arrivée prévue au Folgoët

– L’Half Trail de 29km au départ du Folgoët à 8h30 pour un parcours en boucle semé d’embuches

– Le Trail Fun de 14km aussi au départ du Folgoët à 9h00 sur un parcours très sympa plus propice à la découverte

Inscriptions et réservations sur klikego.com

letraildelaberwrach@gmail.com http://www.facebook.com/TAW2014/

Le Folgoët

