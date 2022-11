Trail de l’Abbaye Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Course organisée par l’association Raid Breizh Attitude.

Inscription sur klikego.com – La balade des Mohicans : 12km

RDV à 9h15. Course nature accessible à tous – La frère Teuck : 26km et 550m de D+

RDV à 10h. Un tracé qui plaira aux traileurs, du technique, de la bosse, de la relance … un circuit tout en forêt. – Les courses enfants :

Pour les 6, 7 et 8 ans : 400m

Pour les 9 et 10 ans : 800m

Pour les 11 et 12 ans : 1200m Rendez-vous à L’abbaye Saint-Jacques de Montfort

Ouverture des inscriptions sur Klikego à partir du 25 novembre 2022. raid.breizh.at@gmail.com +33 7 70 27 81 62 http://raid-breizh-attitude.eu/ Montfort-sur-Meu

