Trail de la virada de Falicon
Falicon, 26 juin 2022
3 place Bellevue, Falicon
Alpes-Maritimes
EUR 10-25

Après 2 ans d'absence, en raison de la crise sanitaire, la FTP a retracé le parcours tout en gardant l'esprit Virada (course ouverte à tous) mais en éliminant beaucoup de route…

https://www.jmgchrono.com/course/traildelavirada/

