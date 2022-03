Trail de la Vézère Montignac Montignac Catégories d’évènement: Dordogne

Montignac

Trail de la Vézère Montignac, 17 avril 2022, Montignac. Trail de la Vézère Montignac

2022-04-17 – 2022-04-17

Montignac Dordogne Montignac Ce trail est composé de deux courses et d’une randonnée : Le petit parcours du Trail (12 km), vous propose 3 montées à 15%. Vous admirerez deux châteaux et un point de vue sur votre passage (départ 9h30). La grande boucle du Trail (21 km), vous propose 5 montées à plus ou moins 15%. Vous admirerez trois châteaux, un point de vue et un site touristique sur votre passage. (Départ 9h15). Une marche (10 km) vous propose un petit circuit touristique avec difficulté de 10 à 15%. Épreuve sans classement. (Départ à 9h40). Ce trail est composé de deux courses et d’une randonnée : Le petit parcours du Trail (12 km), vous propose 3 montées à 15%. Vous admirerez deux châteaux et un point de vue sur votre passage (départ 9h30). La grande boucle du Trail (21 km), vous propose 5 montées à plus ou moins 15%. Vous admirerez trois châteaux, un point de vue et un site touristique sur votre passage. (Départ 9h15). Une marche (10 km) vous propose un petit circuit touristique avec difficulté de 10 à 15%. Épreuve sans classement. (Départ à 9h40). Ce trail est composé de deux courses et d’une randonnée : Le petit parcours du Trail (12 km), vous propose 3 montées à 15%. Vous admirerez deux châteaux et un point de vue sur votre passage (départ 9h30). La grande boucle du Trail (21 km), vous propose 5 montées à plus ou moins 15%. Vous admirerez trois châteaux, un point de vue et un site touristique sur votre passage. (Départ 9h15). Une marche (10 km) vous propose un petit circuit touristique avec difficulté de 10 à 15%. Épreuve sans classement. (Départ à 9h40). ©UFOLEP

Montignac

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Montignac Autres Lieu Montignac Adresse Ville Montignac lieuville Montignac Departement Dordogne

Montignac Montignac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montignac/

Trail de la Vézère Montignac 2022-04-17 was last modified: by Trail de la Vézère Montignac Montignac 17 avril 2022 Dordogne montignac

Montignac Dordogne