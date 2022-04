Trail de la Vallée du Thouet, la Sarabande Airvault Airvault Catégories d’évènement: Airvault

Deux-Sèvres

Trail de la Vallée du Thouet, la Sarabande Airvault, 19 juin 2022, Airvault. Trail de la Vallée du Thouet, la Sarabande Airvault

2022-06-19 08:00:00 – 2022-06-19

Airvault Deux-Sèvres Trois parcours proposés (passage de gué, traversée de cours d’eau…) :

→ 25 kms : départ à 8 h.

→ 15 kms : départ à 9 h.

→ 9 kms : départ à 10 h.

Retrait des dossards, à partir de 7 h. Les courses passent par la nature d’Airvault, Availles-Thouarsais, Saint-Généroux. Inscription en ligne uniquement : https://runheure.fr/traildelavalleeduthouet-2022. Inscriptions possibles jusqu’au vendredi 17 juin, 18 h, pas d’inscription sur place. Trois parcours proposés (passage de gué, traversée de cours d’eau…) :

→ 25 kms : départ à 8 h.

→ 15 kms : départ à 9 h.

→ 9 kms : départ à 10 h.

Retrait des dossards, à partir de 7 h. Les courses passent par la nature d’Airvault, Availles-Thouarsais, Saint-Généroux. Inscription en ligne uniquement : https://runheure.fr/traildelavalleeduthouet-2022. Inscriptions possibles jusqu’au vendredi 17 juin, 18 h, pas d’inscription sur place. Trois parcours proposés (passage de gué, traversée de cours d’eau…) :

→ 25 kms : départ à 8 h.

→ 15 kms : départ à 9 h.

→ 9 kms : départ à 10 h.

Retrait des dossards, à partir de 7 h. Les courses passent par la nature d’Airvault, Availles-Thouarsais, Saint-Généroux. Inscription en ligne uniquement : https://runheure.fr/traildelavalleeduthouet-2022. Inscriptions possibles jusqu’au vendredi 17 juin, 18 h, pas d’inscription sur place. OTAVT

Airvault

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Airvault, Deux-Sèvres Autres Lieu Airvault Adresse Ville Airvault lieuville Airvault Departement Deux-Sèvres

Airvault Airvault Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/airvault/

Trail de la Vallée du Thouet, la Sarabande Airvault 2022-06-19 was last modified: by Trail de la Vallée du Thouet, la Sarabande Airvault Airvault 19 juin 2022 Airvault Deux-Sèvres

Airvault Deux-Sèvres