Vosges 5 épreuves adultes de différents formats (en individuel ou en relais) et 2 mini trails enfants raviront tous les amateurs de la course à pied nature, du trail court de 13km au long de 65km avec 3500m de dénivelé positif. Le Trail de Gérardmer c’est la Perle du trail !! info@trailvalleedeslacs.com +33 3 29 60 80 84 http://trailvalleedeslacs.com/ TVDL

