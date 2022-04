Trail de la Vallée de l’Ouche Saint-Victor-sur-Ouche Saint-Victor-sur-Ouche Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Saint-Victor-sur-Ouche Côte-d’Or Saint-Victor-sur-Ouche EUR 0 12ème Trail de la Vallée de l’Ouche le 24 juillet 2022.

Plusieurs distances, trails de 4,5 Km, 12 Km, 28 Km et le Maratrail des Cabottes de 42 Km. Marche nordique sur le 12 Km. Également courses jeunes. jdavidlalevee@yahoo.fr 12ème Trail de la Vallée de l’Ouche le 24 juillet 2022.

