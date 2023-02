Trail de la Vallée de la Haute Seille Château-Chalon Château-Chalon Catégories d’Évènement: Château-Chalon

Jura

Trail de la Vallée de la Haute Seille, 18 juin 2023, Château-Chalon Château-Chalon. Trail de la Vallée de la Haute Seille Château-Chalon Jura

2023-06-18 08:00:00 – 2023-06-18 17:00:00 Château-Chalon

Jura Château-Chalon Trail de la Vallée de la Haute Seille

Château-Chalon – Ménétru-le-Vignoble – Domblans – Voiteur – Nevy

3 parcours différents :

Le Petit Château : 11 km – 420 D+

Départ 10h30 | +16 ans | Château-Chalon

Partez à la découverte des vignes de Menétru-le-Vignoble, Voiteur.

Places limitées à 200 dossards.

A partir de 12€. Le Château-Chalon : 21 km – 860 D+

Départ 10h00 | +18 ans | Château-Chalon

Venez découvrir les communes formant l’appellation Château-Chalon à travers les vignes, voie romaine, sentiers.

Places limitées à 200 dossards.

A partir de 20€ Marche Nordique et Randonnée 11 km

Dénivelé 420 m+ environ

Départ | 09h00 Retrait des dossards le dimanche 18 juin de 08h00 à 10h00 sur l’aire de départ et arrivée sur la place de l’église de Château-Chalon. Davantage d’informations www.trailvalleehauteseille.fr contact@trailvalleehauteseille.fr https://trailvalleehauteseille.fr/ Château-Chalon

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Château-Chalon, Jura Autres Lieu Château-Chalon Adresse Château-Chalon Jura Ville Château-Chalon Château-Chalon lieuville Château-Chalon Departement Jura

Château-Chalon Château-Chalon Château-Chalon Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-chalon chateau-chalon/

Trail de la Vallée de la Haute Seille 2023-06-18 was last modified: by Trail de la Vallée de la Haute Seille Château-Chalon 18 juin 2023 Château-Chalon Château-Chalon, Jura Jura

Château-Chalon Château-Chalon Jura