Trail de la Vallée Baumoise Rue de l’Helvétie Baume-les-Dames, dimanche 7 juillet 2024.

La nouvelle édition du Trail de la Vallée Baumoise propose des parcours ludiques et techniques majoritairement en sous bois et alternant singles et sentiers, avec des points de vue à couper le souffle dans les vallées du Doubs, du Cusancin et de l’Audeux dans le Doubs central.

Départ et arrivée à la piscine municipale de Baume les Dames, le tout en une ambiance convivial.

Plusieurs parcours sont proposés pour ajouter une touche de nouveauté, au départ de la piscine municipale de Baume les Dames

Un parcours de 14km en trail ou en rando

Un parcours de 22km en solo ou en duo

Un parcours de 38km

La convivialité et le bien-être des coureurs sont nos priorités. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 07:00:00

fin : 2024-07-07 15:00:00

Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté trailvalleebaumoise@gmail.com

