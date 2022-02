TRAIL DE LA SAUTA ROC Saint-Guilhem-le-Désert, 20 mars 2022, Saint-Guilhem-le-Désert.

TRAIL DE LA SAUTA ROC Saint-Guilhem-le-Désert

2022-03-20 – 2022-03-20

Saint-Guilhem-le-Désert Hérault Saint-Guilhem-le-Désert

EUR 26 L’ association « Je cours toujours » organise le Trail de la Sauta Roc et propose un parcours de 26 km entre sentiers sauvages et GR avec le passage de 3 cols.

La course commencera au coeur du village pendant 2 km avant d’attaquer la partie Trail.

Au programme :

L’Estagnol, un lieu dont la réserve naturelle est à découvrir.

La Chapelle de l’Ermitage.

Les Fenestrettes

Inscriptions en ligne : https://sautaroctrail.fr

Saint-Guilhem-le-Désert

