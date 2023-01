Trail de la Sainte Baume Cuges-les-Pins Cuges-les-Pins Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile Cuges-les-Pins Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Cuges-les-Pins

Trail de la Sainte Baume Cuges-les-Pins, 5 mars 2023, Cuges-les-Pins Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile Cuges-les-Pins. Trail de la Sainte Baume Départ des Jardins de la ville Cuges-les-Pins Bouches-du-Rhône

2023-03-05 – 2023-03-05 Cuges-les-Pins

Bouches-du-Rhône Cuges-les-Pins Grande Baume > 45 km | 2 650 md+

Boucle Cugeoise > 25 km | 1 350 md+

Manon des Sources > 15 km | 600 md+ 3 parcours magnifiques et techniques dans la Sainte Baume. Participez à cette belle aventure ! traildelasaintebaume@icloud.com +33 6 19 27 48 27 https://traildelasaintebaume.eu/reglement/ Cuges-les-Pins

dernière mise à jour : 2023-01-11 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile Provence Tourisme / Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Cuges-les-Pins Autres Lieu Cuges-les-Pins Adresse Départ des Jardins de la ville Cuges-les-Pins Bouches-du-Rhône Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile Provence Tourisme / Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’ÉtoileProvence Tourisme / Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile Ville Cuges-les-Pins Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile Cuges-les-Pins lieuville Cuges-les-Pins Departement Bouches-du-Rhône

Cuges-les-Pins Cuges-les-Pins Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile Cuges-les-Pins Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cuges-les-pins-office-de-tourisme-du-pays-daubagne-et-de-letoile-cuges-les-pins/

Trail de la Sainte Baume Cuges-les-Pins 2023-03-05 was last modified: by Trail de la Sainte Baume Cuges-les-Pins Cuges-les-Pins 5 mars 2023 Bouches-du-Rhône Cuges-les-Pins Cuges-les-Pins, Bouches-du-Rhône Départ des Jardins de la ville Cuges-les-Pins Bouches-du-Rhône Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

Cuges-les-Pins Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile Cuges-les-Pins Bouches-du-Rhône