Champigny Yonne Champigny Yonne Bourgogne-Franche-Comté 7.7 7.7 EUR L’association A-COTES et la commune de Champigny organisent la 6ème édition du Trail de la Roche Marquée !

Plusieurs choix de courses :

– le trail de 21 km

– la course verte de 10 km

– la randonnée / marche nordique de 10 km

Inscriptions en ligne sur https://www.klikego.com/ avant le 3 mars 2022. rochemarquee@gmail.com http://www.trailrochemarquee.fr/

Inscriptions en ligne sur https://www.klikego.com/ avant le 3 mars 2022.

