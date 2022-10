Trail de la Rentrée Moroges Moroges Catégories d’évènement: Moroges

Sane-et-Loire

Trail de la Rentrée Moroges, 9 septembre 2023, Moroges. Trail de la Rentrée

Rue de la Chaume Moroges Sane-et-Loire

2023-09-09 17:00:00 – 2023-09-09 Moroges

Sane-et-Loire Moroges Le Trail de la Rentrée de Courir Moroges n’est pas un Trail comme les autres, avec ses deux tracés :

– le trail court de 10 km accessible à tous,

– le trail long de 20 km pour les coureurs chevronnés,

– et les courses enfants pour les jeunes de 4 à 15 ans. Une grande proximité avec la nature et des vues imprenables sur la Côte Chalonnaise. Un placement idéal dans le calendrier des courses, à une période de reprise, après l’été.

C’est une course qui se veut avant tout conviviale, familiale et festive ! info@courir-moroges.fr https://www.courir-moroges.fr/ Moroges

