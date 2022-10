TRAIL DE LA PIERRE QUI TOURNE 2023 AU FIEF-SAUVIN Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montrevault-sur-Èvre

TRAIL DE LA PIERRE QUI TOURNE 2023 AU FIEF-SAUVIN Montrevault-sur-Èvre, 26 mars 2023, Montrevault-sur-Èvre. TRAIL DE LA PIERRE QUI TOURNE 2023 AU FIEF-SAUVIN

LE FIEF SAUVIN Salle de Sports Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire Salle de Sports LE FIEF SAUVIN

2023-03-26 08:00:00 – 2023-03-26 20:00:00

Salle de Sports LE FIEF SAUVIN

Montrevault-sur-Èvre

Maine-et-Loire 4ème édition du « Trail de la Pierre qui Tourne » le dimanche 26 mars 2023 au Fief Sauvin, organisé par l’association Fief Patrimoine. Le trail est réputé comme l’un des plus difficiles de la région. L’épreuve est inscrite au calendrier de la Fédération française d’athlétisme. Les participants auront la chance de découvrir ou redécouvrir de magnifiques paysages : parmi eux, le Menhir de Bréau dit « La Pierre qui tourne » entre chemins creux et coteaux de l’Evre qui s’avéreront être un terrain de jeu idéal ! N’hésitez pas à venir encourager les coureurs tout au long du parcours ! Programme à venir. Troisième édition du trail organisée au Fief Sauvin par l’association Fief Patrimoine avec le soutien de l’Entente des Mauges. 3 courses de 11, 18 et 35 kms sont proposées sur inscription ainsi qu’un ultra trail de 87 kms, une nouveauté 2020. traildelapierrequitourne@gmail.com http://traildelapierrequitourne.fr/ Salle de Sports LE FIEF SAUVIN Montrevault-sur-Èvre

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Montrevault-sur-Èvre Autres Lieu Montrevault-sur-Èvre Adresse Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire Salle de Sports LE FIEF SAUVIN Ville Montrevault-sur-Èvre lieuville Salle de Sports LE FIEF SAUVIN Montrevault-sur-Èvre Departement Maine-et-Loire

TRAIL DE LA PIERRE QUI TOURNE 2023 AU FIEF-SAUVIN Montrevault-sur-Èvre 2023-03-26 was last modified: by TRAIL DE LA PIERRE QUI TOURNE 2023 AU FIEF-SAUVIN Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre 26 mars 2023 LE FIEF SAUVIN Salle de Sports Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire maine-et-loire Montrevault-sur-Èvre

Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire