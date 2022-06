Trail de la Pierre du Loup Sauviat-sur-Vige Sauviat-sur-Vige Sauviat-sur-VigeSauviat-sur-Vige Catégories d’évènement: 87400

Sauviat-sur-Vige

Trail de la Pierre du Loup Sauviat-sur-Vige Sauviat-sur-Vige, 19 juin 2022, Sauviat-sur-VigeSauviat-sur-Vige. Trail de la Pierre du Loup Sauviat-sur-Vige Sauviat-sur-Vige

2022-06-19 08:30:00 08:30:00 – 2022-06-19 14:00:00 14:00:00

Sauviat-sur-Vige 87400 Sauviat-sur-Vige 87400 Sauviat-sur-Vige Rdv de 8h30 à 14h au stade de football. Payant (5, 10 et 25€ /pers. Réservation obligatoire. Rens./Résa. : 06 70 30 58 26 ou avec e-Run63 – tel 06 77 96 01 68 ou laurenterun63@gmail.com Courses nature en sous bois, de 5, 10 et 25 km, avec classement et chrono. Rdv de 8h30 à 14h au stade de football. Payant (5, 10 et 25€ /pers. Réservation obligatoire. Rens./Résa. : 06 70 30 58 26 ou avec e-Run63 – tel 06 77 96 01 68 ou laurenterun63@gmail.com Sauviat-sur-Vige Sauviat-sur-Vige

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: 87400, Sauviat-sur-Vige Autres Lieu Sauviat-sur-Vige Sauviat-sur-Vige Adresse Ville Sauviat-sur-VigeSauviat-sur-Vige lieuville Sauviat-sur-Vige Sauviat-sur-Vige Departement 87400

Sauviat-sur-Vige Sauviat-sur-Vige Sauviat-sur-VigeSauviat-sur-Vige 87400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sauviat-sur-vigesauviat-sur-vige/

Trail de la Pierre du Loup Sauviat-sur-Vige Sauviat-sur-Vige 2022-06-19 was last modified: by Trail de la Pierre du Loup Sauviat-sur-Vige Sauviat-sur-Vige Sauviat-sur-Vige Sauviat-sur-Vige 19 juin 2022 87400 Sauviat-sur-Vige

Sauviat-sur-VigeSauviat-sur-Vige 87400