Trail de la Penzé Guiclan Guiclan Catégories d’évènement: 29410

Guiclan

Trail de la Penzé Guiclan, 22 avril 2022, Guiclan. Trail de la Penzé Guiclan

2022-04-22 – 2022-06-12

Guiclan 29410 Courses :

– 9h00 : départ du 25 km

– 9h15 : départ du 12 km Marches :

– 9 km et 12 km : départ à 9h20 Casse-croûte et pot de l’amitié à tous les arrivants. https://www.trotteursdelapenze.fr/index.php/fr/13-trail-de-la-penze Courses :

– 9h00 : départ du 25 km

– 9h15 : départ du 12 km Marches :

– 9 km et 12 km : départ à 9h20 Casse-croûte et pot de l’amitié à tous les arrivants. Guiclan

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: 29410, Guiclan Autres Lieu Guiclan Adresse Ville Guiclan lieuville Guiclan Departement 29410

Guiclan Guiclan 29410 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guiclan/

Trail de la Penzé Guiclan 2022-04-22 was last modified: by Trail de la Penzé Guiclan Guiclan 22 avril 2022 29410 Guiclan

Guiclan 29410