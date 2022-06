Trail de la Mignonne Saint-Urbain, 25 septembre 2022, Saint-Urbain.

Trail de la Mignonne Saint-Urbain

2022-09-25 09:00:00 – 2022-09-25 14:00:00

Saint-Urbain 29800

La dixième édition du trail de la Mignonne sera support du championnat de Bretagne de trail court sur la distance de 29 kms avec 850 m de dénivellé.

Trois autres épreuves au programme

Un trail de 14 kms

Une course nature de 7.5 kms

Marches de 8 et 12 kms et une marche nordique.

Lots pour tous les participants.

Animation musicale sur les parcours

Saint-Urbain : une diversité de paysages mais

aussi un patrimoine à découvrir !

Le trail de la Mignonne, ce sont des paysages, bois, landes, bords de rivières, des sentiers avec de bons dénivelés, des chaos rocheux mais aussi des sites remarquables pour les amoureux du patrimoine. Ainsi, les circuits traversent différentes propriétés : manoir de Kerdaoulas, Beuzidou, Kerezellec. Les plus observateurs verront un four à pain réhabilité, des vestiges de la guerre 39-45, mais aussi une ancienne carrière à chaux, des vestiges de kanndi, une mini-centrale électrique laissée à l’abandon…

Les terres de St-Urbain sont riches tant d’un point de vue paysager que patrimonial.

pascal.valerieleb@wanadoo.fr +33 6 71 26 94 65

Saint-Urbain

